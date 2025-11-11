Haberler

Ersin Destanoğlu, Kimlik Bilgileriyle Bahis Oynandığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, kimlik bilgileri kullanılarak bahis oynandığı gerekçesiyle İstanbul Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisiyle iletişime geçilmeden isminin paylaşıldığını ifade eden Destanoğlu, bu durumun kendisini lekelemek için yapıldığını belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu, kimlik bilgileriyle bahis oynandığı iddiasıyla İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destanoğlu, kimlik bilgileriyle adına hesap açılarak bahis oynandığını öne sürerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da isimlerini kendileriyle iletişime geçilmeden paylaştığını belirtti.

Destanoğlu vicdanının rahat olduğunu belirterek, "Direkt ismimiz paylaşılıp, lekeleme çabasına girildiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Böyle komik işlerle kendimizi, ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Hakem Zorbay Küçük'ün de aynı şeyleri yaşadığını belirten Destanoğlu, "Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilir diye düşünüyorum. Böyle isim karalamak bence en basiti, kolaya kaçmak." dedi.

Destanoğlu, ismini bile bilmediği takımlarla sadece bir tane kupon oynandığını ve durum karşısında üzgün değil, sinirli olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora da, Necip Uysal'ın da suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, kulüp olarak her iki futbolcularının arkalarında olduklarını kaydetti.

Fora, bu soruşturmaları desteklediklerini ancak hassas olunmasını istediklerini belirtti.

TFF Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
