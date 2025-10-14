Usta oyuncu, senarist ve yönetmen Erol Günaydın vefatının 13. yılında anılıyor.

Trabzon'un Akçabat ilçesinde 1933'te dünyaya gelen sanatçı, Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdürerek önemli bir üne kavuştu.

Erol Günaydın, babası Kazım Bey'in, çocuklarının eğitimi için geldiği İstanbul'da öğrenim hayatına başladı.

Galatasaray Lisesinde eğitim gören usta oyuncu, öğretmenlerini hicvettiği küçük gösterilerle tiyatroya ilk adımını attı. Sanatçı daha sonra İstanbul Şehir Tiyatrolarının sınavını kazanarak tiyatro kariyerine başladı.

"Sabah kalktığımda 60 sene geçmişti üstünden"

Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda 1955'te "Papaz Kaçtı" oyunuyla profesyonel oyunculuk yaşamına başlayan Günaydın, yaptığı bir açıklamada, oyuna dair duygularını şu sözlerle aktarmıştı:

"Oyun bittiğinde ter içinde kaldım. Ne olduğunu anlamadım, herkes birbirini öpüyor falan. Ben de yüzümü gözümü sildim. Beşiktaş'a evime vapurla gittim, soyundum yattım. Sabah kalktığımda 60 sene geçmişti üstünden... 60 senedir hala tiyatrodayım..."

İlk kez 1960'ta "Yeşil Kurbağalar" sinema filminde rol alan oyuncu, meddah gösterilerinin yanı sıra canlandırdığı tiplemeler ve seslendirmeleriyle de akıllarda kaldı.

İzmir turnesine çıktığında tanıştığı Güneş Hanım ile evlenen Günaydın'ın Ayşe, Fatoş ve Günfer adını verdiği 3 çocuğu oldu.

Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yapan ve Dormen Tiyatrosunda birçok oyununda sanatçı, Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kurdu.

Erol Günaydın, Haldun Dormen'in yönettiği "Güzel Bir Gün İçin" filmiyle 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Çok sayıda film, tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu, TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisindeki rolüyle de büyük ilgi gördü.

Ayı Yogi'nin yanı sıra "Yüzüklerin Efendisi" filminde Bilbo Baggins, "Yukarı Bak" adlı animasyonda Carl Fredricksen ve "Hz. Muhammed Son Peygamber" çizgi filminde Ebu Talip karakterlerini seslendiren sanatçı, sesiyle de hafızalarda iz bıraktı.

Sanatçı Athena grubunun "Arsız Gönül" şarkısı ile Emre Altuğ'un "Aşk-ı Kıyamet" kliplerinde de rol aldı.

"O zaten hep baş roldedir"

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, Erol Günaydın'ın sanatçılığına ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Erol abi, rolün büyüğünün küçüğünün derdinde değildir. En küçük rolü öyle bir oynar ki kimseye bakamazsınız o sahnedeyken. O zaten hep baş roldedir."

Emine Algan'ın ünlü oyuncuyla gerçekleştirdiği söyleşiler 2007'de "İki Kalas Bir Heves" kitabında okuyucuyla buluştu.

İstanbul'da bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Günaydın, 15 Ekim 2012'de hayatını kaybetti. Günaydın'ın cenazesi 17 Ekim'de Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Seslendirmelerle birlikte 160 yapımda görev alan Erol Günaydın, 70'ten fazla sinema filminde farklı rollerle seyirci karşısına çıktı.

Günaydın, "Yorgun Matador", "Fişne Pahçesu", "Soyut Padişah", "Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı", "Yaygara Yetmiş", "Devri Süleyman", "Kalbin Sesi", "Martı", "Ayı Masalı", "Altın Yumruk", "Müfettiş", "Zafer Madalyası", "Kleopatra'nın Mezarı" ve "Papaz Kaçtı"nın da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda rol üstlendi.

Ünlü oyuncu "Saat Sabahın Dokuzu", "İnsanlar Yaşadıkça", "Doktorlar", "Bir Ömrün Bedeli", "Mahallenin Muhtarları", "Çiçek Taksi", "Tatlı Kaçıklar", "Bir Demet Yerli Film", "Cennet Mahallesi", "Akasya Durağı" ve "Balkan Düğünü" adlı televizyon dizilerinde yer aldı.

Günaydın'ın yer aldığı yapımlardan bazıları ise şöyle:

"Güneşi Gördüm", "Orada", "Nekrüt", "Destere", "O Kadın", "Beyaz Melek", "Geçmiş Zaman Olur ki", "İlk Aşk", "Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi", "Menekşe Koyu", "Herşeyi Bitirdik", "Süper Baba", "Biz Doğarken Gülmüşüz", "Hoşgeldin Ramazan", "Çantada Keklik", "Acı Lokma", "Gelmeyin Üstüme", "Kıratlı Süleyman", "Savunma", "İki Milyarlık Bilet", "Bu Muhtar Başka Muhtar", "Şaşkın Gelin", "Tepedeki Ev", "Düğün", "İntikam Yemini", "Eşrefpaşalı", "İki Gemi Yan Yana", "Yaman Gazeteci", "Yeşil Kurbağalar".