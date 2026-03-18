Ermenistan, Umman'ın başkenti Maskat'ta büyükelçilik açtı

Umman Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın başkent Maskat'ta büyükelçilik açtığını duyurdu. Açılış törenine iki ülkenin dışişleri bakanları katıldı ve açılışın dostluk ile işbirliğinin göstergesi olduğu vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, açılış törenine Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katıldığı belirtildi.

Törende ayrıca Umman'da akredite olan ülkelerin büyükelçileri, diplomatik ve konsüler temsilciler, hükümet yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve ülkede yaşayan Ermeni topluluğunun üyelerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin açılışının iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştiğinin göstergesi olduğu vurgulanarak, yatırım, ticaret ve kültürel alanlarda ortaklığın güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da konuşmasında, Maskat'taki büyükelçiliğin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu adımın ikili ilişkileri daha da geliştirme yönündeki karşılıklı kararlılığı yansıttığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
