Haberler

Ermenistan'dan Rusya'ya protesto notası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi'ni çağırarak, Rus devlet televizyonunda yapılan Ermenistan'a yönelik 'özel askeri operasyon' önerileri nedeniyle protesto notası verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopirkin'in Bakanlığa çağrılarak, Rus devlet televizyonunda Ermenistan'a yönelik Rusya'nın "özel askeri operasyon yürütmesi gerektiğine" dair ifadeler nedeniyle protesto notası verildiğini bildirdi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ani Badalyan, Rus Büyükelçi Kopirkin'e, Rus devlet televizyonunda program yapan Vladimir Solovyov'un açıklamalarına duyulan "derin öfkenin" iletildiğini kaydetti.

Badalyan, Büyükelçi'ye, söz konusu açıklamaların, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı kabul edilemez bir tecavüz ve düşmanca bir tavır teşkil ettiğininin aktarıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Badalyan, konunun Ermenistan ile Rusya arasındaki dostane ilişkileri ağır şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Rus yayıncı ve gazeteci Vladimir Solovyov, televizyon programında yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ı kaybetmenin, Rusya'nın çıkarına olmadığını, Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak sadece Ukrayna'da değil, Rusya'nın etki alanı içindeki topraklarda da 'özel askeri operasyon' yürütmesi gerektiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Yavuz Aydın - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım

Bu kez hedefinde tüm Avrupa var: Sizi ben kurtardım