Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Karabağ'a yönelik farklı isimlendirmelere karşı çıktı

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu vurgulayarak, bölgeye yönelik farklı isimlendirmelere karşı çıktı. Bu açıklama, bölgedeki hassas siyasi durumu yeniden gündeme getirdi.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Simonyan, parlamentoda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karabağ'a yönelik "Artsakh" ( Karabağ için Ermenilerin isimlendirmesi) ifadesi kullananlara yönelik Simonyan, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu belirterek, farklı isimlendirmelerin doğru olmadığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Ermenistan ziyaretinde Karabağ hakkında kitap hediye eden müze müdürünü, "hükümetin dış politikasına aykırı, provokatif bir eylem" gerekçesiyle görevden almıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
