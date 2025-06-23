Ermenistan Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 24-27 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapıldığı açıklandı.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 24-27 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

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