Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da Türk Bayrağının Yakılmasını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu'nun düzenlediği yürüyüşte Türk bayrağının yakılmasını kınayarak, eylemi provokatif ve tansiyonu yükselten bir tutum olarak nitelendirdi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yer alan haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından düzenlenen meşale yürüyüşüne katılanların Türk bayrağını yakmasını kınadığı aktarıldı.

Paşinyan'ın olayı provokatif ve tansiyonu yükseltici bir eylem olarak nitelendirdiği belirtilen haberde, ajansa konuşan Paşinyan'ın basın sözcüsü Nazeli Baghdasaryan'ın değerlendirmesine yer verildi. Haberde, Paşinyan'ın bu tür davranışları sorumsuz ve kabul edilemez bulduğu aktarılarak, "Başbakan uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka türlü değerlendirilemeyeceğini belirtti" denildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

