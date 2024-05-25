Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi.