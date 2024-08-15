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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı. Azerbaycan askerleri de ateşe karşılık verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 18.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ilinin Genze köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Ermenistan Nahçıvan Dünya Savunma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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