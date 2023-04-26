ERMENİ ASILLI ESKİ FUTBOLCUDAN MİLLETVEKİLİ ADAYI SIVACIOĞLU'NA DESTEK

AK Parti İstanbul 2. Bölge 9. Sıra Milletvekili Adayı Ermeni asıllı Dr. Sevan Sıvacıoğlu'na, Ermeni asıllı eski futbolcu Minas Asa'dan destek geldi. Asa, 'Ermeni cemaati olarak azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu'na tam destek veriyoruz' dedi.

Arap lakaplı Ermeni asıllı eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu'na tam destek verdiğini açıkladı.Asa, Ermeni cemaati olarak Erdoğan'ın yanında olduklarını kaydetti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar ve ülkemize yönelik uluslararası baskılar karşısında, sizin liderliğiniz altında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum" diye konuştu.

'PAZARA BİLE GİTSEM BİLE ESNAF BANA PARA ÖDETMEZDİ'

47 yıl sonra bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Asa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan vefadır. Vefanın kendisidir. Beni hemen tanıdı. Kilo almışsın dedi. Bir arzum olup olmadığını sordu" dedi.

Ermeni asıllı Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Asa, "Kendi vatandaşlarımdan daha çok ilgi gördüm, sevildim. Pazara bile gitsem bile esnaf bana para ödetmezdi. Siz bütün vatandaşlarımızın liderisiniz, bu yüzden ülkemizin birlik ve beraberliğine olan inancımızın devam etmesi için bizler de sizin yanınızda olacağız? ifadelerini kullandı.

'AZINLIKLAR ÜLKEMİZİN KALKINMASI VE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu ise görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Ülkeme hizmet etmek için mücadele ederken aldığınız destekler, sadece bize değil, ülkemize de büyük bir katkı sağlıyor. Bu insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak sadece ülkeye hizmet etmek için nasıl birlikte olunabileceğinin de bir göstergesi. Bizler ülkemizin farklı toplum kesimlerine örnek olacak bir durumdayız. Şundan eminim ki temsil ettiğimiz azınlıklar ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır."