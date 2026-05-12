Ermenek'te Çıkan Yangın 2 Evde Hasara Yol Açtı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahşap binaya da sıçradı. Çıkan yangında 2 ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün sat 20.00 sıralarında Ermenek ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre; devrilen sobadan çıkan yangında, alevler ahşap binayı sardı. Yangının büyümesiyle alevler bitişiğindeki 2 katlı başka bir eve de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gece yarısı söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, Mustafa Bardakçı'ya ait ev ile bitişiğindeki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

