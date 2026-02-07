Haberler

Dağdan kopan kaya, mahalledeki trafoya çarptı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen olayda, yağmur sonrası dağdan kopan büyük bir kaya parçası elektrik trafosuna çarparak zarar verdi. Belediye ekipleri, etrafa yayılan parçaları topladı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası mahalledeki elektrik trafosuna çarptı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede süren yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak mahallede bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kaya parçalanarak etrafa dağılırken, trafoda zarar meydana geldi.

Belediye ekipleri etrafa dağılan parçaları topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
