KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde arkadaşıyla çıktıkları gezinti sırasında araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya gittiği öne sürülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Göksu'nun (37) ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Mehmet K. ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada iki arkadaşın aracı çamura saplandı. İddiaya göre Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.

KAYIP MEHMET ALİ'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp olarak aranan Mehmet Ali Göksu'nun, salı günü Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde cansız bedeni bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göksu'dan alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek olan Göksu'nun cenazesi dün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

3 KİŞİ SERBEST

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Göksu'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı Mehmet K. ile 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı