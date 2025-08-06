Ermenek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Tadilatı Yaptı

Ermenek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Tadilatı Yaptı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ilkokul boya ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Proje, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ilkokulun boya ve tadilat işlemleri denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştirildi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okulların bakım ve onarımına yönelik proje başlatıldı.

Bu kapsamda, İlçeye bağlı Katranlı köyü ilkokulu yükümlüler tarafından boyandı, gerekli tadilatları yapıldı.

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, bu tür projelerin devam etmesini gerektiğini, kurumlar arasındaki iş birliğiyle çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesine katkı sağlandığını söyledi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan ise denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına hizmetlerde yer almasının hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal uyumu desteklediğini aktardı.

İlçe genelinde eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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