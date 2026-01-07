Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ermeç Apartmanı'nda hayatını kaybeden 19 kişi için açılan davanın duruşması, sanıkların katılmaması sonucu 11 Şubat'a ertelendi.
Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları mazeret sunarak katılmadı.
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun Yalova Üniversitesinden henüz gelmediğini belirterek, duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.
Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
Davanın iddianamesinde, apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.