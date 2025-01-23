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Erman Yerdelen'den 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi' ile 10 Yıldır Çocuklara Mutluluk

Erman Yerdelen'den 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi' ile 10 Yıldır Çocuklara Mutluluk
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 yıldır 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi'ni yürüten Erman Yerdelen, ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak hediye ederek hem yüzlerde gülümseme yaratıyor hem de toplumda farkındalık oluşturuyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde "Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi"ni hayata geçiren Erman Yerdelen, 10 yıldır çocukların mutlu olması için onlara oyuncak hediye ediyor.

İlçede esnaflık yapan Erman Yerdelen, 10 yıl önce engelli bir çocuğun atık eşyalarla kendi oyuncağını yapmasından etkilenerek çocukları sevindirmek için "Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi"ni başlattı.

Çevresindekilerin getirdiği kullanılabilecek durumdaki ikinci el ile yeni oyuncakları toplayan Yerdelen, bunları genellikle ocak ve şubat aylarında ihtiyacı olan çocuklara dağıtıyor.

Yerdelen ile kendisine yardım eden arkadaşları, bugüne kadar ilçe merkezi ile köylerinde binlerce çocuğa oyuncak ulaştırarak yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağladı.

Erman Yerdelen, AA muhabirine, bu yıl 10'uncu oyuncak dağıtım organizasyonunu yaptıklarını söyledi.

İlçede 10 yıl önce engelli bir çocuğu ziyarete gittiklerini belirten Yerdelen, "Muhtemelen çöpten bulduğu klavye ve kumanda ile kendisine evde bir oyun alanı inşa etmişti. Çok hoşumuza gitti ve duygulandık. Her çocuk zekidir. O da kendi dünyasında bir şeyler üretmiş. O günden sonra 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi'ni gerçekleştirmeye başladık." dedi.

Ailelerin kendilerine evlerinde kullanmadıkları ve kırık olmayan oyuncakları getirdiğini anlatan Yerdelen, "Çocuklar belli bir süre sonra oyuncaklardan sıkılıyor. Bunların çöpe gitmemesi için ailelerimizden talepte bulunuyoruz, kullanmadığınız oyuncakları bu kardeşlerimize verelim diye. Bununla birlikte sıfır oyuncak gönderen ailelerimiz de mevcut. Her yıl 300 ila 500 arasında çocuğa oyuncak veriyoruz" diye konuştu.

"Çocuk sevindirmek bambaşka duygu"

Bugüne kadar 3 ila 5 bin arasında çocuğa oyuncak dağıttıklarını vurgulayan Yerdelen, "Bu seneki oyuncak kampanyamızı da başlattık. Şu ana kadar 50'nin üzerinde oyuncak aldık. Bir hafta kadar toplama işlemimiz devam edecek. Sonrasında da dağıtımlarını yapacağız." dedi.

Yerdelen, çocuk sevindirmenin yaşı olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çocukları ihtiyacı olan yada olmayan diye ayıramıyoruz. İhtiyacı olmayan çocuğa da ufak hediye verdiğinizde çok hoşuna gidiyor. Çocuk sevindirmek bambaşka duygu ama önceliğimiz alım gücü olan ailelerden ziyade gerçekten ekonomisi düzgün olmayan ailelerimize katkı sağlayabilmek. Turhal halkı sağ olsun, bu işi benimsedi. Her zaman yanımızdalar. Yanımızda oldukları için oluşumlarımız büyüdü. Turhal halkına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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