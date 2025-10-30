Haberler

Erken Teşhisle Meme Kanserini Yenen Nihal Balık: 'Herkes Kontrollerini Yaptırsın'

Afyonkarahisar'da sağlık kontrolü sırasında meme kanseri teşhisi konulan Nihal Balık, erken tanının ardından başlanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Dört çocuk annesi Balık, düzenli kontrollerin önemini vurgulayarak herkesi sağlık taramalarını yaptırmaya davet etti.

Afyonkarahisar'da sağlık kontrolü için gittiği merkezde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden başlanan tedaviyle hastalıktan kurtuldu.

Dört çocuk annesi Nihal Balık (56), hasta olmamasına rağmen sağlık kontrolü için geçen yıl aile hekimine başvurdu.

Aile hekiminin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) yönlendirmesiyle genel bir sağlık taraması yapılan kadının memesinde kitle çıktı.

Meme kanseri olduğunu öğrenen Balık, ameliyatla ve yaklaşık altı ay süren ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

"Bu bende olmaz' demesinler"

Düzenli kontrolleri süren Nihal Balık, AA muhabirine, sağlık kontrolü sonrası teşhisi konulan hastalıkla hayatının bir süre zorlaştığını söyledi.

Tedavi sürecinde azmi ve neşesini hiç kaybetmeyerek moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını anlatan Balık, "Doktor mememde küçük bir leke gördüğünü söyleyince şok oldum. Hiç ağrım, sancım yoktu. Açıkçası biraz da o yüzden şaşırdım." dedi.

Balık, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden hemen tedaviye başlanılmasının kendisini rahatlattığını belirterek, "Herkese kontrollerini yaptırmasını öneriyorum. Hiç kimse korkmasın. 'Bu bende olmaz' demesinler. Herkeste çıkabilir. Erken teşhisle hastalığı yendim." ifadesini kullandı.

"40 ile 69 yaş arası kadınlarda şikayet olsun olmasın mamografi çekiyoruz"

KETEM'de görevli doktor Belgin Abacı da merkezde meme, kolon ve rahim kanseri taraması yapıldığını dile getirdi.

Yaş gruplarına göre ücretsiz tarama yaptıklarını, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Abacı, "Meme kanserinde de erken teşhis önemli. O yüzden taramalar yapıyoruz. Yılda bir klinik meme muayenesi yapıyoruz. Özellikle 40 ile 69 yaş arası kadınlarda şikayet olsun olmasın mamografi çekiyoruz. Kadınlara kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
