Akıllıya bak sen! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadın yakalandı, diğer suçları daha da vahim Güncel Haberler Bursa'da çeşitli mekanlarda tanıştığı yaşlı erkekleri cinsel birliktelik vaadiyle kandırıp, ceplerindeki paraları yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen İlknur Yörük, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Yankesicilik, hırsızlık dahil 35 ayrı suç kaydı bulunan Yörük, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Bursa'da Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel birliktelik sağlamak vaadi ile yaşlı erkeklere yaklaşıp el çabukluğu ile ceplerinde bulunan paralarını yankesicilik sureti ile çalarak kaçan ve bu yöntemle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelinin peşine düştü. 30 KASIM'DA YAKALANDI Mağdurların eşkal bilgisinden kimliği belirlenen şüphelinin 35 suç kaydı bulunan İlknur Yörük olduğu tespit edildi. Ekipler takibe aldıkları Yörük'ü, 30 Kasım'da suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. TUTUKLANDI Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Yörük, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece alınan karar doğrultusunda tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Osmangazi 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akıllıya bak sen! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadın yakalandı, diğer suçları daha da vahim - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.