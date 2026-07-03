İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan kadın gözaltına alındı
İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğu anları sosyal medyada paylaşan Z.E. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.
İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.
İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen