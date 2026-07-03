Haberler

İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan kadın gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğu anları sosyal medyada paylaşan Z.E. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı

Uzun süredir görüşmediği babasının evini basıp kurşun yağdırdı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı