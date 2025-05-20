Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Şevval Çiftçi Toprağa Verildi

Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Şevval Çiftçi Toprağa Verildi
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Adana'da erkek arkadaşı Engin Yüce tarafından bıçaklanarak öldürülen Şevval Çiftçi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ADANA'da erkek arkadaşı Engin Yüce (31) tarafından bıçaklanarak öldürülen Şevval Çiftçi (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da erkek arkadaşı Engin Yüce tarafından bıçakla öldürülen Şevval Çiftçi'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Şevval Çiftçi'nin cenazesi, Andırın'ın Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. İmamın helallik almasından sonra cenaze namazı kılındı. Sevda Çınar'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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