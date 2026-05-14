Baş: Can Atalay'ın tahliye edilmemesi Erdoğan'ın paşa keyfi

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Depremzede halkın Meclis'te temsil edilmesinin önündeki tek engel, Tayyip Erdoğan'ın paşa keyfi" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla  Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin "hak ihlali" kararı verdiği Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Baş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık sistemine dair tüm eleştirilerimizi yerden göğe haklı çıkaran bir durum söz konusu. Depremzede halkın oy verdiği, 'benim irademi Meclis'te temsil et' dediği bir hukukçu ve mücadele insanı, yoldaşımız Can Atalay yalnızca bir imza eksiği nedeniyle hala Silivri'de."

"HAK İHLALİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEN YOK"

Ortada hukuki bir tartışma yok, hak ihlali olmadığını düşünen yok. Depremzede halkın Meclis'te temsil edilmesinin önündeki tek engel, Tayyip Erdoğan'ın paşa keyfi.

Bu yaptığınız zulümdür, işkencedir. Can'ı Silivri'de tutarak halkına hizmet etmesini engelleyemezsiniz, olsa olsa yaşayacağınız hezimeti büyütürsünüz. Halkla inatlaşan kimse galip gelemedi, siz de gelemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA
