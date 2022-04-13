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Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
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Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

ERZURUM (İHA) - Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti

ERZURUM - Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

Doğu Anadolu Erzurum ve çevresinde karların erimesi ve yağmur ile Horasan'ın içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini önemli derecede yükseltti.

Nehrin suyunun yükselmesi sonucu nehre yakın civar bazı köylerdeki araziler su altında kalırken, Nisan ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Vatandaşlar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.

Öte yandan geçen yıl sus seviyesinin artmasıyla ilçede üç kişinin suya kapılarak hayatını kaybettiği yetkililerin bu konuda vatandaşları nehir yatağından uzak durmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti

Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti

Eriyen karlar, Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Güncel

Doğu Anadolu, Aras Nehri, Erzurum, su, Güncel, Haberler

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