Eritre, Etiyopya'nın toprak ihlali ve silahlı gruplara destek suçlamalarını reddetti

Eritre, Etiyopya'nın Eritre güçlerinin topraklarında bulunduğu ve silahlı gruplara destek verdiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Eritre Enformasyon Bakanlığı, iddiaların düşmanca bir kampanyanın parçası olduğunu belirtti.

Eritre Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Addis Ababa yönetiminin suçlamalarının son yıllarda Eritre'ye karşı yürütülen tekrarlayan düşmanca kampanyaların bir parçası olduğu belirtildi.

Asmara yönetiminin durumu daha da istikrarsızlaştıracak gerilimlere girmeye yönelik "iştahının olmadığı" vurgulanan açıklamada, iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğu ifade edildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 7 Şubat'ta Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih'e bir mektup göndermişti.

Söz konusu mektupta, Eritre güçlerinin, uzun süredir Etiyopya toprakları içinde bulunduğu ve silahlı gruplara maddi destek sağladığı iddia edilmişti.

Addis Ababa yönetimi sınır bölgelerinde yürütülen ortak askeri faaliyetleri de "açık saldırganlık eylemleri" olarak nitelendirmişti.

Mektupta, Eritre askerlerinin Etiyopya topraklarından derhal çekilmesi ve silahlı gruplarla her türlü işbirliğine son verilmesi çağrısında bulunulmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 1998-2000 yılları arasındaki sınır savaşından bu yana dönem dönem gerilirken, sınır hattındaki güvenlik kaygıları da sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
