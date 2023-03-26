Eriğin tanesi 10, kilo bin lira! Sadece hamileler ve yabancılar satın alıyor

Antalya'da manav tezgahlarına çıkan yeşil eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.