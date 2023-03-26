Eriğin tanesi 10, kilo bin lira! Sadece hamileler ve yabancılar satın alıyor
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Antalya'da manav tezgahlarına çıkan yeşil eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.
Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı. Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu.
KİLOSU BİN TL
İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.
"ÇOĞUNLUKLAR HAMİLELER VE YABANCILAR ALIYOR"
Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor. Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor" dedi.
Manav tezgahlarında yaz meyvelerinden karpuz ise kilosu 40 lira, kavun kilosu 35 liradan satılıyor.