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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i kabul etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Erhürman memnuniyetini dile getirdi, Şahin ise hediye takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 52. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin ise Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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