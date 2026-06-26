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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kaçırılması Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyede

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kaçırılması Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyede
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve soruşturmanın seyri kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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