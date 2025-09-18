Haberler

Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Emniyet Müdürü olarak atanan Ergün Dağıstanlı, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle göreve başladı. Eski müdür Kenan Kurt'tan görevi devralan Dağıstanlı, yeni görevinde başarılar diledi.

Çanakkale Emniyet Müdürü olarak atanan Ergün Dağıstanlı, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende Dağıstanlı, emniyet müdürü Kenan Kurt ve görevli personel tarafından karşılandı.

Burada emniyet personeliyle tanışan Ergün Dağıstanlı daha sonra görevi İstanbul Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan Kurt'tan devraldı.

Dağıstanlı, kente hizmetlerinden dolayı Kenan Kurt'a teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı

81 metrelik gemi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.