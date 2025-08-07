Ergene ve Malkara'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Malkara'da bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile mermiler bulundu. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara gişelerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 25 mermi bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
