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Ergene ve Çorlu'da Mesire Alanları Düzenleniyor

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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Çamlık mesire alanında düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise yeşil alanlarda düzenleme çalışması başlattıklarını açıkladı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Çamlık mesire alanında düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

Toprak, vatandaşlara en iyi imkanları sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ulaş Mahallesi'nde bulunan mesire alanını yaz aylarına hazırladıklarını aktaran Toprak, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz pırıl pırıl tertemiz bir Ergene için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kolları sıvadık. Ergene'ye kadın eli değecek dedik, farkı hissettirdik." dedi.

Yeşil alanlar düzenleniyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yeşil alanlarda düzenleme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kentin her yerini güzelleştirmek için gayret gösterdiklerini aktaran Sarıkurt, "Şehrimizde bulunan yeşil alanları mevsim şartlarına göre elden geçiriyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde, her yere aciliyet sırasına göre müdahale edeceğiz. Ben de yapılan çalışmaları bizzat takip ederek gerekli dokunuşları yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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