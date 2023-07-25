Ergene Nehri'ne Atılan 10 Koyunun Telef Olması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ergene Nehri'ne telef halde 10 koyunun atılması üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak köy muhtarı İlyas Tokatlı'nın haber vermesi üzerine ilçe jandarma ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Koyunların köprüden atıldığı tespit edildi ve telef hayvanlardan numune alındı. Ayrıca koyunların kulak küpelerindeki kayıtlardan bir çiftçiye ait olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.