Tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi Ergene ilçesinde tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ergene ilçesinde tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Marmaracık Mahallesi Edirne yolu Kaymakamlık mevkisinde, M.K. idaresindeki 63 ZF 977 plakalı dorse, 63 DY 977 plakalı çekicili tır, aynı istikamette seyir halindeki R.V'nin kullandığı 59 LU 392 plakalı otomobile çarptıktan sonra aracı sürükledi. Yol kenarına devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bu sırada çevredekilerce otomobilden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Kaymakamlık Marmaracık Edirne Güncel Haberler

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