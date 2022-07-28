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Tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi

Ergene ilçesinde tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Ergene ilçesinde tırın çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Marmaracık Mahallesi Edirne yolu Kaymakamlık mevkisinde, M.K. idaresindeki 63 ZF 977 plakalı dorse, 63 DY 977 plakalı çekicili tır, aynı istikamette seyir halindeki R.V'nin kullandığı 59 LU 392 plakalı otomobile çarptıktan sonra aracı sürükledi.

Yol kenarına devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada çevredekilerce otomobilden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Kaymakamlık Marmaracık Edirne Güncel Haberler

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