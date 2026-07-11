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Gölette mahsur kalan 4 köpeği vatandaşlar kurtardı

Gölette mahsur kalan 4 köpeği vatandaşlar kurtardı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gölette suda mahsur kalan 4 köpek, vatandaşlar ve işçilerin uzun uğraşları sonucu halatlarla kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde oluşturulan göletteki suda mahsur kalan 4 köpek, vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Ergene'nin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın arazisinde oluşturulan gölete düşen 4 köpek, su tutması için tabana ve kenarlarına serilen naylon nedeniyle çıkamayınca mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu fark edip, yardıma koştu. Çevredeki tesislerde çalışan işçilerin de destek vermesiyle 4 köpek uzun uğraşlar sonucu halatlar kullanılarak güçlükle kurtarıldı. Köpeklerin kurtarılma anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde köpeklerin sondajdan çıkan kirli su içerisinde çaresizce kurtarılmayı beklediği, vatandaşların ise büyük bir özveriyle hayvanları bulundukları yerden çıkardığı görüldü. Köpekler, daha sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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