Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Ergene Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği geleneksel iftar programına devam ediyor. Başkan Müge Yıldız Topak, birlikte oruç açmanın önemine vurgu yaparak, mahalledeki projelerin müjdesini verdi. Ayrıca, Çorlu'da metruk binaların yıkımına da devam ediliyor.

Ergene Belediyesinin ramazan ayı boyunca ilçenin 17 mahallesinde düzenlediği geleneksel iftar programı Marmaracık Mahallesi'nde devam etti.

Mahalle meydanında kurulan iftar sofrasında vatandaşlar birlikte oruç açtı.

İftarın ardından konuşan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Marmaracık Mahallesi'nde üst gölet, çocuk oyun alanları ve kadın kafeteryası projelerini hayata geçireceklerini belirten Topak, minibüs esnafı için de durakların barınabilecekleri yaşam alanlarına dönüştürüleceğini ifade etti.

Topak, programın ardından mahallede esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Çorlu'da metruk bina yıkıldı

Çorlu Belediyesi ekipleri, şehir estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan metruk yapının yıkımı tamamlandı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcılarıyla bölgede incelemelerde bulunarak alanın temizlenip çevreye uyumlu hale getirileceğini söyledi.

Sarıkurt, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kentin farklı noktalarındaki metruk yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
