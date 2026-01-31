Haberler

Ergene'de okuma yazma kurslarına katılamayanlara evde eğitim desteği

Ergene'de okuma yazma kurslarına katılamayanlara evde eğitim desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ergene Belediyesi, 'Kadın okur, toplum aydınlanır' projesi kapsamında, okuma yazma kurslarına katılamayan vatandaşlar için yeni bir program oluşturdu. Başkan Müge Yıldız Topak, eğitimde yaş sınırı olmadığını belirterek, evlere eğitmen gönderileceğini açıkladı.

Ergene Belediyesi, "Kadın okur, toplum aydınlanır" okuma yazma kurslarına çeşitli nedenlerle katılamayan vatandaşlar için yeni bir proje hazırladı.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

Ergene Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen "Kadın okur, toplum aydınlanır" projesi kapsamında açılan kurslara katılamayan vatandaşlar için yeni bir program oluşturduklarını belirten Topak, herkesin eğitime açık olması gerektiğini vurguladı.

Eğitimli bireylerin daha cesaretli ve özgüvenli olduklarını ifade eden Topak, şunları kaydetti:

"Yıllarca içinde kalan bir eksiklik, küçük bir dokunuşla büyük bir mutluluğa dönüşüyor. Gözlerden süzülen sevinç gözyaşları bize bunu bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitim desteğimizle kimse geride kalmasın, kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Okuma yazma kurslarımıza katılamayan vatandaşlarımızın hangi yaşta olursa olsun evlerine eğitmen göndererek okuma yazma öğretiyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere evlerde bir araya gelen vatandaşlarımıza eğitmenlerimizi yönlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı