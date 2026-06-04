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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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Diyarbakır Ergani'de hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırının arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücüsü Hüseyin Ş'nin (51) hayatını kaybettiği, eşi S.Ş'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.Ş. (59), Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ile M.Y'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ş, Z.Ş. ile S.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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