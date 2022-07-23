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Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması

AA - Ekrem Senvar - Güncel
Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması

Ergani ilçesinde park ve bahçeler zararlı böceklere karşı ilaçlanmaya başlandı.

Ergani ilçesinde park ve bahçeler zararlı böceklere karşı ilaçlanmaya başlandı.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçe genelinde park, bahçe ve kaldırımlardaki ağaçlarda zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "İlk ilaçlamayı yaptıktan 15 gün sonra ikinci kez ilaçlama yaparak ağaçları zararlılardan tamamen arındırıyoruz." dedi.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

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