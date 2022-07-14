Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Esat Taştekin - Güncel
 - Güncelleme:
Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. V.Ş.'nin kontrolünü yitirdiği 06 N 6032 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Güncel

Münir Karaloğlu Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title