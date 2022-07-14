Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Esat Taştekin - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. V.Ş.'nin kontrolünü yitirdiği 06 N 6032 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Güncel