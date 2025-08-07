Erenler'deki Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı, iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Olayın ardından şüphelilerden İ.H.K'nin (48) kendi aracıyla, E.K'nin (32) ise silahla gasbettiği araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö.K. ve H.K. dün gözaltına alındı.

Öte yandan Numan K'yi öldürdüğü, durumu ağır olan ve hastanede tedavisi süren M.K'yi yaraladığı iddia edilen İ.H.K. kolluk kuvvetlerine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari şüpheli E.K'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı, yolda karşılaşan ve husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı.

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, M.K. ve Y.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçlarla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.