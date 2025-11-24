Haberler

Erenler'de Oto Kurtarıcı Skandalı: 4 Sürücüye 8 Bin TL Ceza

Erenler'de Oto Kurtarıcı Skandalı: 4 Sürücüye 8 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üzerine 3 oto kurtarıcı konulan bir kurtarıcı nedeniyle 4 sürücüye toplam 8 bin 288 TL para cezası kesildi. Cezalar, yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle verildi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde polis, bir oto kurtarıcının üzerine 3 ayrı oto kurtarıcı koyan 4 sürücüye toplam 8 bin 288 TL para cezası kesti.

Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir oto kurtarıcının üstüne 3 oto kurtarıcının üst üste yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerinin T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. olduğunu belirledi. 4 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerden C.A.'nın ceza puanı sınırı olan 100'ü aşması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
