Sakarya'da çevreye at kemiği atan şüpheliler yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde at kemiklerini çevreye atan 3 şüpheli tespit edildi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 5 at bir ahırda bulundu ve hayvanları koruma kanununa muhalefet soruşturması başlatıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kamyonetle gelip, çevreye at kemiği atan 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si operasyonla yakalanırken, kesim için bekletildiği düşünülen 5 at bir ahırda bulundu.

Erenler ilçesinde çevreye atılan at kemikleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 Eylül 2025'te Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından bölgeye fotokapanlar yerleştirildi. Çalışmalar sürerken, 26 Ocak'ta üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen 3 kişinin atlara ait kemikleri çalılıklara attıkları belirlendi. Şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu tespit edildi.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla C.T. ve H.T. yakalandı. Kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahırda yapılan kontrolde de 5 at bulundu. Atlar Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
