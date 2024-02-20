Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, İlçe Genelinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, ilçe genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Şengül, ilk olarak sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Yazılı ve Ekinli mahallelerini gezen Şengül, burada yaptığı konuşmada, mahallelere doğal gaz gelmesi için girişimlerde bulunduklarını, AGDAŞ ile bu konuda ciddi mesafe kat ettiklerini belirtti.

Horozlar Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başladığını ve hızlı şekilde devam ettiğini bildiren Şengül, "1 Mart 2024 tarihi ile de inşallah Yazılı Mahallemizde doğal gaz için AGDAŞ ile ilk kazmayı vuruyoruz. Akabinde çalışmamız Ekinli Mahallemizde devam edecek. Tabii ki de mahallelerimizde çalışmalar bunlarla sınırlı kalmayacak, yeni sosyal alanlar başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Şengül, Erenler için durmadan ve yorulmadan aşkla çalışacaklarını vurgulayarak, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de yer aldı.

Ev toplantıları ve hane ziyaretleri de yapan Şengül, akşamları kahve ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.