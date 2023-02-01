Eren Keskin'e Olof Palme Ödülü verildi

İnsan hakları aktivisti Eren Keskin'e İsveç Olof Palme Ödülü verildi. Keskin ödülü gıyabında aldı.İnsan hakları aktivisti Eren Keskin, kadın haklarına yönelik çalışmalarından dolayı değer görüldüğü İsveç Olof Palme Ödülü'nü bugün İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende gıyabında aldı. Keskin ile birlikte insan hakları savunucuları Ukraynalı Marta Çumalo ve İranlı Nergis Mohammadi de ödüllendirildi. Keskin, Çarşamba günü Stockholm Konser Salonunda düzenlenen törene video bağlantısı aracılığıyla katılırken Marta Çumalo ödülü şahsen aldı. İran'da cezaevinde bulunan Nergis Mohammadi'nin ödülü ise eşi Taghi Rahmani'ye takdim edildi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin gıyabında aldığı ödülle ilgili DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Olof Palme dünyada barışı, silahsızlanmayı savunmuş önemli bir lider. Onun adına düzenlenen bir ödülün bana da verilmiş olması son derece onur verici. Ayrıca bu ödülü Ukrayna ve İran'dan savaş karşıtı diğer iki kadınla paylaşmak da çok değerli" ifadelerini kullandı.

Olof Palme Anma Fonu Başkanı eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise, törende yaptığı konuşmada "Kadın hakları insan haklarıdır" dedi.

Löfven ödül sahiplerinin insan haklarının savaş, şiddet ve baskı tehdidi altında olduğu bir dönemde, kadınların özgürlüğü için mücadele etttiklerini ve böylece başkalarına ilham verdiklerini belirtti.

100 bin dolar (92 bin euro) değerindeki Olof Palme Ödülü, 1987 yılından beri veriliyor. Ödül adını, 1986 yılında suikasta kurban giden İsveç Başbakanı Olof Palme'den alıyor.

Olof Palme Ödülü daha önce Kofi Annan ve Aung San Suu Kyi gibi birçok Nobel Barış Ödülü sahibine de verildi.

Eren Keskin 2004 yılında Almanya Aachen Barış Ödülü'ne değer görülmüştü. DW.dpa/TY,BK