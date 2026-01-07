Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı Paylaşımlarıyla İlgili Açıklama

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığına dair sosyal medyada yayımlanan paylaşımlarla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı. Tüm profesyonel futbolcular hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu' belirtildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği..."

"Sosyal medyada Eren Elmalı isimli futbolcunun kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğua dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur"

