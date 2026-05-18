3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesinde kar, eteklerinde bahar

VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zirvedeki kar örtüsü ve eteklerindeki yemyeşil doğayla ortaya güzel görüntüler çıktı. Gezmek için bölgeye gelen Mehtap Tuncer, kentin doğal güzelliklerinin özellikle ilkbahar mevsiminde daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle son yıllarda turistlerin ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar örtüsü görülürken, eteklerinde ise ilkbaharın canlı renkleri hakim oldu. Bölgeye gelenler, bir yandan zirvedeki beyaz örtüyü izlerken diğer yandan yeşile bürünen doğanın ve temiz havanın keyfini çıkardı.

'BİR TARAFTAN KAR, BİR TARAFTAN DA YEŞİLLİK'

Van'da yaşayan Mehtap Tuncer, kentin doğal güzelliklerinin özellikle ilkbahar mevsiminde daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Bu doğa güzelliklerini görmek için geldim. Burası çok güzel bir yer. Karşıda zirvesi karla kaplı Erek Dağı, dağın eteklerinde ise ilkbaharla birlikte ortaya çıkan yeşillik hakim. Bir tarafta kar, bir tarafta yeşillik var. Doğası ve havası çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

