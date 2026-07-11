Haberler

SOLOTÜRK, Ereğli semalarında nefes kesti

SOLOTÜRK, Ereğli semalarında nefes kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerinde SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, ilçe semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Binlerce kişi akrobasi hareketlerini heyecanla izledi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ereğli'nin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Amfi Tiyatro ve çevresinde toplanan binlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. SOLOTÜRK, yüksek hızda gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Marmaray'da dehşete düşüren görüntüler! Ekipler zamanla yarıştı
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı