SOLOTÜRK, Ereğli semalarında nefes kesti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerinde SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, ilçe semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Binlerce kişi akrobasi hareketlerini heyecanla izledi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Ereğli'nin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Amfi Tiyatro ve çevresinde toplanan binlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. SOLOTÜRK, yüksek hızda gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı