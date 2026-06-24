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Yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bulundu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında kanlar içinde bulunan Ramazan Arslan'ın sırtından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Arslan hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan Ramazan Arslan'ın (26) tabancayla sırtından vurulduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Konya kara yolu, ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında kanlar içinde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından tabancayla vurulduğu saptanan ve isminin Ramazan Arslan olduğu öğrenilen yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 kurşun yarası olan Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arslan'ın tabancayla vurulduktan sonra araçtan yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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