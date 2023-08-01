Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 32 bin 704 adet uyuşturucu hap, 159,76 gram sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda 32 bin 704 adet uyuşturucu hap, 159,76 gram sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.