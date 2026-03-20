Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tüfekle akranını yaraladı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Y.K. (16), tartıştığı akranı D.Ç. (16) tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan Y.K., hastanede tedaviye alınırken, şüpheli akranı ise tutuklandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. D.Ç., belirlenemeyen nedenle akranı Y.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek Y.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K., yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. D.Ç. de jandarma ekiplerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı