Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tüfekle akranını yaraladı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir akran tartışması sonucunda D.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurulan Y.K. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası D.Ç. tutuklandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Y.K. (16), tartıştığı akranı D.Ç. (16) tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan Y.K., hastanede tedaviye alınırken, şüpheli akranı ise tutuklandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. D.Ç., belirlenemeyen nedenle akranı Y.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek Y.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K., yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. D.Ç. de jandarma ekiplerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

Samsunspor'a üst tur için galibiyet yetmedi
Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi

Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

Trump'ın İran'dan çıkmasına neden olacak iddia resmen doğrulandı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

Samsunspor'a üst tur için galibiyet yetmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız