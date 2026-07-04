Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu köyü yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 63 VK 789 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Übeyit K. (51), İbrahim D. (46), Aliye D. (39), Bekir D. (14), Halit D. (16), Fatma S. (51), Ayşe S. (19), Ahmet S. (12), Curiye D. (33), Saliha D. (20), Şemse D. (13), Ahmet D. (27), Meryem D.r (18), Reşit D. (10), Huriye D. (13), Halit D. (16), ve Ahmet G. (22), ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı