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Otomobil ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı: 6 yaralı

Otomobil ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı: 6 yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı. Kazada aynı aileden 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil, ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslıhan K. idaresindeki 67 ABJ 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ekmek fırını önündeki odun yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan aynı aileden Aybars K., (5), Gülüşen K., Hanife K., Semra T. ve Satı B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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